La fase regular de la Liga MX llegó a su fin este domingo, definiendo a los seis equipos que avanzaron de forma directa a la Liguilla y a los cuatro que disputarán el Play-In por los últimos boletos disponibles. Sin embargo, lo negativo para los aficionados es que la Liguilla comenzará dentro de dos semanas, lo que significa una larga espera antes de volver a ver acción en el torneo.

Gabriel Milito, técnico de Chivas, demostró una vez más su mentalidad ganadora y su compromiso. El argentino no perdió tiempo: tras dar un día extra de descanso al plantel, el equipo regresó a los entrenamientos este martes, y lo hizo con máxima intensidad y en doble sesión. El objetivo es claro: mantener el ritmo y llegar al cien por ciento a la Liguilla.

Esta decisión contrasta con lo hecho por otros equipos como Toluca, Monterrey o Cruz Azul, que optaron por darle vacaciones a sus jugadores. Incluso el América decidió viajar a Estados Unidos para disputar un amistoso. Tigres fue el único que volvió a entrenar pronto, aunque lo hizo hasta el miércoles y con trabajo ligero, lo que resalta aún más la exigencia que Milito impone en el Rebaño.

Con partidos de eliminación directa por delante, Milito no quiere dejar nada al azar. El estratega argentino trabajará tanto en lo físico como en lo táctico para preparar el enfrentamiento ante Cruz Azul, con la intención de mantener la inercia del gran cierre de torneo. Chivas fue el equipo más enrachado de la fase regular, y llega como uno de los favoritos para pelear el título.

Chivas y Cruz Azul ya habrían definido los días para jugar la Liguilla: jueves y domingo

A falta de confirmación oficial, todo indica que Chivas recibirá a Cruz Azul el jueves 27 de noviembre en el Estadio Akron, para después disputar la vuelta el domingo 30 en el Olímpico Universitario. La serie promete ser una de las más parejas y atractivas de los Cuartos de Final, con dos equipos populares que atraviesan un gran momento.