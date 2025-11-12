Chivas logró la clasificación directa a la Liguilla del Apertura 2025 luego de firmar un cierre de torneo espectacular: siete victorias en sus últimos ocho partidos. El equipo de Gabriel Milito demostró que su proyecto necesitaba tiempo para consolidarse, y que aquel inicio de torneo irregular quedó atrás, dejando paso a una versión del Guadalajara mucho más sólida y competitiva.

Como suele suceder en la Liga MX, lo más importante no es cómo se empieza, sino cómo se llega a la Liguilla. Sin embargo, también influye el desempeño que cada equipo tuvo frente a los demás clasificados a la Fiesta Grande. En ese sentido, el Rebaño Sagrado puede presumir números bastante positivos, que sin duda ilusionan a toda la afición rojiblanca de cara a la fase final.

Chivas ganó a dos y empató con uno de los clasificados.

Si tomamos en cuenta solo a los otros cinco equipos que accedieron de forma directa a la Liguilla, Chivas sumó 7 de 15 puntos posibles, producto de un empate ante Tigres y victorias frente a América y Monterrey. Aunque el registro podría parecer discreto, en realidad es el tercer mejor entre los clasificados directos, únicamente por detrás de Cruz Azul y Toluca, precisamente los dos equipos ante los cuales el Guadalajara no pudo sumar.

Cabe mencionar que el enfrentamiento contra Cruz Azul se dio en la Jornada 7, justo antes de que comenzara la gran racha positiva del Rebaño, por lo que aquel resultado difícilmente refleja el momento actual del equipo. En cambio, el duelo ante Toluca sí fue un golpe duro, pues se perdió por goleada en el Estadio Akron. Gabriel Milito deberá preparar un plan especial si el destino vuelve a cruzarlos en la Liguilla.

Varios rivales han demostrado las carencias de Cruz Azul este semestre

Por su parte, Cruz Azul, rival de Chivas en los Cuartos de Final, ha sido un equipo de altibajos. Llegó a la Jornada 17 como líder general, pero cerró el torneo con una derrota ante Pumas que lo bajó al tercer lugar. Además, durante el semestre sufrió tropiezos inesperados, como la escandalosa goleada 7-0 ante Seattle Sounders en competencia internacional, y caídas ante Xolos y los propios Pumas, duelos en los que partía como claro favorito.