El reciente amistoso entre Chivas y América en Estados Unidos dejó algunas buenas sensaciones para la afición rojiblanca. El entrenador Gabriel Milito dio rodaje a ciertos elementos que hasta el momento no habían tenido tantos minutos a lo largo del semestre. Algunos de ellos aprovecharon la oportunidad, como fue el caso de Daniel Aguirre.

El futbolista mexicoamericano estaba completamente relegado en el Guadalajara hasta la llegada del nuevo cuerpo técnico. En un primer momento, Milito sorprendió utilizando a Aguirre como defensor central, una posición atípica en la que comenzó bien pero luego cometió algunos errores. Justo allí, llegó una lesión que lo alejó de las canchas.

(Capturas redes sociales)

En su regreso, Aguirre volvió a ser contemplado como mediocampista. Y el ex jugador de Los Ángeles Galaxy lo aprovechó marcando el gol de la victoria contra Pumas, además de jugar un muy buen Clásico Nacional, principalmente en la primera parte. El mediocampista recuperó balones y los administró con mucha eficacia, siendo de los más destacados.

Con este tipo de rendimientos, Aguirre podría meter en problemas a Milito, que tiene en esa zona a Érick Gutiérrez, Omar Govea, Fernando González, Richard Ledezma y hasta opciones como Diego Campillo o Luis Romo. Lo cierto es que la afición rojiblanca aplaudió su nivel en el amistoso ante las Águilas y hay quienes creen que podría optar por un lugar en el once.

Óscar Whalley, el otro beneficiado tras el amistoso

Además de Daniel Aguirre, el otro jugador que salió fortalecido fue Óscar Whalley. El portero de 31 años aprovechó la ausencia de Raúl Rangel para lucirse bajo los tres palos y también demostrar que tiene un buen juego con los pies. Incluso, algunos aficionados también se animaron a pedir por su oportunidad como titular.