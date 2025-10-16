Chicharito Hernández es uno de los jugadores que ha quedado a deber en más de una ocasión debido a que no marcó la diferencia esperada. En medio de este contexto y tras haberle anotado a América, el elemento rojiblanco hace una confesión final en redes social al señalar que se encuentra en paz y bendecido por dónde se encuentra, por lo que los chivahermanos salieron a respaldarlo.

Es un hecho que Javier Hernández saldrá del equipo al final del mercado de pases luego de que no haya podido estar a la altura de las circunstancias. Es por este motivo que la afición rojiblanca no ha parado de pedir su salida del equipo después de decepcionantes actuaciones y tras haber estado más tiempo en la enfermería que en el campo de juego.

El pasado sábado Javier Hernández volvió a tener acción frente a América en una nueva edición del Clásico Nacional en Estados Unidos. Allí Chicharito volvió a encontrarse con el gol luego de que Teun Wilke centrara para anotar el 1-0 parcial.

Chicharito Hernández reapareció en redes sociales. (Foto: IMAGO7)

Tras lo sucedido en Estados Unidos y de cara al choque contra Mazatlán el atacante rojiblanco reapareció en redes sociales para hacer una confesión al marcar que está feliz en el lugar en el que se encuentra. “Todo es energía y saber sostenerte en medio del caos y permitir que las cosas fluyan sin cargar con todo sobre tus hombros, es un verdadero arte”, expresó en Instagram.

Y añadió: “También aprender a estar cómodo con la incomodidad es parte del crecimiento. Dejar que la vida se encargue de acomodar todo y permitirme disfrutar el proceso… en eso estoy. Estoy emocionado por lo que viene y agradecido por donde estoy”.

Así reaccionó la afición de Chivas

Ante esta publicación varios fanáticos de Chivas se volcaron en redes sociales a afirmar que es un gran jugador. “¡Jamás podrán hacer que te odie CHICHAGOAT! Los reales sabemos todo lo que significas para la historia del fútbol Mexicano. Hoy y siempre. ¡De los mejores!”, expresó uno. Y otro agregó: “Javier, gracias por tanto y perdón por tan poco. Te quiero”.