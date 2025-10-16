Chivas encara dos semanas claves de cara al objetivo principal en la fase regular debido a que aspira a quedarse con los nueve puntos para afianzarse en la zona de Play-in y presionar por uno de los puestos de clasificación directa de la Liguilla. En medio de este contexto, revelan que Roberto Alvarado no solo volvería jugar, sino que además las dos opciones que Gabriel Milito tiene para ponerle en la alineación titular.

Uno de los primeros reportes que dieron los diferentes insiders del Guadalajara respecto al entrenador argentino fue las diferentes charlas que mantuvo con diferentes elementos de la plantilla. Uno de ellos fue el Piojo a quien le aseguraron que para ellos era una pieza fundamental en su proyecto y que iban a buscar que no solo recupere su nivel, sino que también hacerlo crecer como jugador.

Frente América no solo anotó un golazo para el 1-0 de Chivas, sino que también terminó lesionado con un esguince que se produjo por el mal estado del campo de juego. Tras varias semanas de recuperación, todo indica que el atacante regresará el próximo sábado ante Mazatlán y Jesús Bernal reveló las opciones que tiene el entrenador argentino para tenerlo como titular.

Roberto Alvarado volvería frente a Mazatlán. (Foto: IMAGO7)

“Una de las posibilidades que me decían, porque evidentemente le tienen toda confianza al Piojo y encima me han dicho ‘que cuando esté al 100% va a regresar’”, explicó el periodista en su reporte en ESPN.

Y agregó: “Hay dos opciones. Una, sacrificar a Efraín Álvarez, jugar con un medio campo con dos futbolistas y poner un tercer atacante que sea Alvarado acompañando a Santi y la Hormiga. O la otra sostener la estructura como esta hasta ahora y el sacrificado que sea Santi Sandoval para que sea pueda reacomodar Roberto Alvarado. Son las dos opciones que hay ahora en mente”.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Mazatlán?

El juego entre Chivas y Mazatlán se llevará adelante el próximo sábado 18 de octubre en el Estadio Akron desde las 19:00 del Centro de México. El juego por la jornada 13 del Apertura 2025 se podrá seguir en México por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.