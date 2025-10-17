Roberto Alvarado siempre ha sido uno de los jugadores más carismáticos y talentosos de Chivas, pero su relación con la afición ha cambiado en los últimos meses. Durante el pasado mercado de verano surgieron fuertes rumores de que ya no se sentía a gusto en el club y buscaba salir, lo que encendió las alarmas entre los seguidores rojiblancos.

La situación no cayó bien entre los aficionados, y desde el arranque del torneo el Piojo empezó a recibir exigencias mucho más altas. La tensión llegó a su punto máximo durante el duelo ante Juárez en la Jornada 5, cuando fue abucheado por parte del público en el Estadio Akron al salir de cambio.

El mal ambiente también se explicó por el irregular inicio del Rebaño, que apenas consiguió una victoria en sus primeros cinco partidos. Incluso otros referentes como Erick Gutiérrez también fueron blanco de los reclamos por parte de la afición en ese mismo partido, pero quedó como un antecedente de la situació con Alvarado.

Aunque Chivas ha mejorado sus resultados en las últimas jornadas, la racha positiva coincidió con la lesión de Alvarado, quien sufrió un esguince durante el Clásico Nacional frente al América en la Jornada 8. Esto ha abierto el debate entre los seguidores sobre si el equipo luce mejor sin él en la cancha, situación que no ha servido para reparar la relación entre la afición y el jugador.

Sofascore califica a Roberto Alvarado como el mejor jugador de Chivas en el Apertura 2025

Aun así, los números contradicen las críticas. De acuerdo con la evaluación plataforma Sofascore, el Piojo Alvarado es el mejor jugador de Chivas en el presente torneo con una calificación promedio de 7.13, superando a Luis Romo (7.08) y Omar Govea (7.00), jugadores que también se han vuelto clave en el esquema de Gabriel Milito.