Roberto Alvarado es uno de los futbolistas más importantes que tiene Chivas e incluso toda la Liga MX, por lo que suele despertar grandes expectativas cada jornada; sin embargo, su reciente baja de juego ha ocasionado la molestia de los aficionados rojiblancos en redes e incluso en el Estadio Akron.

Hay que recordar que tras la dolorosa derrota del Guadalajara frente a FC Juárez, un sector de las gradas comenzó a abuchear al Piojo en cada ocasión en que tocaba el balón e inclusive, cuando salió de cambio, situación que no agradó dentro de la institución.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que la directiva sacó un recuento del aporte de Alvarado para la causa rojiblanca hace unos días para recordarle a la gente lo que contribuye el ’25’, debido a que consideraron injustos los abucheos en el juego contra Bravos.

“Me decían que dentro de la institución consideran que fue ‘injusto’, esa fue la palabra que usaron, el trato que se le dio a Roberto Alvarado por parte de la gente. Consideran que fue injusto abuchearlo (…) Esto lo pensaron al interior del club desde que sucedió.

“Cuando el Piojo marca un golazo para el 3-3 en Tijuana y en cuanto vieron la oportunidad, la lanzaron (estadísticas). A veces hace falta recordarle a las personas las cosas buenas, porque las malas las tenemos bien presentes (…) La defensa del Piojo es muy fuerte de parte del club, porque hay mucha fe y esperanza depositada en Alvarado“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul?

El próximo compromiso del Guadalajara dentro del Apertura 2025 se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 30 de agosto en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.