El Mundial del 2026 está cada día más cerca, por lo que los jugadores que tienen aspiraciones a colarse a la lista final de la Selección Mexicana de Javier Aguirre siguen esforzándose al máximo para poder participar en la competencia más grande del planeta, en donde Raúl Rangel de Chivas sería uno de los elementos que mantienen la ilusión a tope.

La realidad es que el Tala ha tenido un irregular semestre en el marco del Guadalajara, principalmente en la Leagues Cup, en donde cometió algunas equivocaciones que complicaron el panorama a los tapatíos, aunque en la Liga MX se ha mostrado seguro bajo los tres postes.

Sin embargo, el comunicador Luis Castillo aseguró que en el seno de la Selección Mexicana se le lanzará una “recomendación” al portero del chiverío para que busque acomodo en otro club en el mercado de fichajes de invierno, aparentemente por la baja de juego que ha tenido.

“Tala Rangel está generando dudas. Cuando pensábamos que estaba cincho en el próximo Mundial. Lo que al Tala Rangel le van a recomendar es que en el mercado de invierno salga a otro equipo. Que deje a Chivas, que salga a otro equipo.

Porque algo que parecía tan cincho como lo de Luis Malagón, el Tala Rangel y Memo Ochoa, hoy se abrió, particularmente lo de Tala, que no ha tenido un buen arranque de campeonato, ni tuvo un buen cierre el anterior, entonces se está abriendo esa posibilidad”, explicó el comunicador en HiSports.

¿Cuánto le queda de contrato al Tala Rangel con Chivas?

El canterano del Guadalajara renovó y mejoró su contrato con el Guadalajara en septiembre del 2024, extendiéndolo hasta el verano del 2028, por lo que le restan tres años más de vínculo con la escuadra de la Perla de Occidente.