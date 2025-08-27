El Guadalajara se alista de la mejor manera posible para enfrentar a Cruz Azul por la jornada 6 del Apertura 2025. En medio de este contexto dan a conocer que dos jugadores de Chivas tienen los días contados: Alan Pulido y Chicharito Hernández. Reportan que los futbolistas no seguirán en el equipo por el nivel que han demostrado.

El conjunto rojiblanco se encuentra en una crisis debido a que solamente ha sumado cuatro puntos en lo que va del torneo. A su vez, Armando González aportó dos de los ocho goles que marcó de momento el Guadalajara, mientras que el resto de los delanteros no marcó.

En medio de este contexto dan a conocer que en Chivas ya analizan que tanto Chicharito Hernández como Alan Pulido tienen los días contados en el club. Según lo informado por César Huerta, en ambos casos que se irían por el bajo nivel demostrado al punto que han aportado entre los dos cinco goles desde que son jugadores del Rebaño Sagrado.

En el mismo reporte el periodista de Diario AS señaló que los dos atacantes firmaron su contrato con una renovación opcional y todo indica que la directiva no haría uso de esta porque al analizar su performance los números indican un bajo nivel.

Aún queda tiempo en el Apertura 2025, pero daría la sensación que en el caso de Javier Hernández su suerte estaría echada no solo porque sigue lesionado, sino además de sus comentarios sobre el rol de la mujer. En el caso de Pulido tendría minutos para demostrar que marcar la diferencia, pero primero que necesita es recuperarse de su lesión y luego anotar goles como lo hace Armando González.

¿Cuántos minutos jugaron Chicharito Hernández y Alan Pulido con Gabriel Milito?

Cuando Gabriel Milito comenzó a trabajar con Chivas decidió utilizar a Chicharito Hernández como titular, pero antes de que termine el primer tiempo salió lesionado. Es por este motivo que el atacante rojiblanco no tiene minutos registrados en competencias oficiales luego de haberse lastimado en la entrada de calor previo al duelo con León.

En el caso de Alan Pulido es muy diferente porque comenzó como el delantero titular de Chivas en el Apertura 2025 y la Leagues Cup. En este semestre lleva disputados 370 minutos de juego, pero como decíamos no marcó goles.