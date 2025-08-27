En la cobertura de la cuenta oficial de Chivas Femenil en X sobre el partido contra Monterrey, uno de los posteos que más repercusión generó fue en el que se comunicó la expulsión de Antonio Contreras. Desde hace tiempo, el director técnico recibe muchas críticas por parte de la afición, y en esta oportunidad no fue la excepción.

“Nuestro director técnico, Antonio Contreras, es expulsado“, publicó el Rebaño Sagrado sobre el minuto 89, instantes después del gol de Adriana Iturbide que marcó el 1 a 1 final. Inmediatamente, en las respuestas al tuit los simpatizantes acudieron a criticar al español.

Los aficionados de Chivas Femenil criticaron a Antonio Contreras tras su expulsión. (Captura de X)

“Ahora que lo expulsen del equipo“, “Ojalá le den 20 partidos de expulsión“, “Que ya no regrese por favor”, “Del equipo también por favor” y “Ojalá lo expulsen pero del equipo para siempre, no sirve para nada“, fueron solo algunas de las críticas que emitieron los aficionados rojiblancos.

Más allá del juego del equipo que no termina de convencer, Contreras suele ser criticado por sus formas. Las conferencias de prensa del español dan que hablar por su soltura al hablar de sus propias jugadoras, a quien a veces señala con dureza, algo poco común entre los técnicos. Por su expulsión ante Rayadas, el europeo no pudo atender a los medios, por lo que fue su asistente.

Francisco Fernández platicó en conferencia de prensa tras Chivas Femenil 1-1 Monterrey

Con la ausencia de Antonio Contreras, Francisco Fernández se hizo cargo de la conferencia de prensa posterior al empate entre Chivas Femenil y Monterrey. “Tranquilos no nos deja (el funcionamiento del equipo) porque si ves el trámite del partido, realmente fue un error en transición (el gol recibido) y el juego se rompió en transiciones, pases, malos controles“, apuntó el asistente.

Además, comentó: “Realmente no nos vamos contentos porque sentimos que en la segunda parte tuvimos opciones para marcar, pero bueno, sabemos que el fútbol es así”. Luego, añadió: “¿Qué aspectos positivos? Bueno, que el equipo no dejó de luchar. Si te fijas, en el segundo tiempo metimos prácticamente en su área a Rayadas, generando por ambas bandas, centros”.