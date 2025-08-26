El primer equipo femenil del Club Deportivo Guadalajara consiguió un empate en un partido complicado contra Monterrey. En el Estadio Akron, ambos equipos marcaron un gol en el partido que se jugó por la jornada 8 del Apertura 2025. La apertura del marcador llegó a los 7 minutos a través de Lucía García y el empate lo anotó Adriana Iturbide a los 43 minutos del segundo tiempo.

Una vez más, el Rebaño Sagrado rescató una unidad en una de las últimas jugadas del partido. En la jornada 5 sucedió lo mismo frente a Cruz Azul, también en el Estadio Akron, aunque en aquella oportunidad fue Alicia Cervantes quien decretó el empate final.

En este caso, Monterrey le planteó un partido complicado a Chivas, ya que se hizo fuerte a partir del gol tempranero. García aprovechó un error de la defensa del equipo de Antonio Contreras y se filtró por el centro. Ante la salida de Blanca Félix, la europea definió con un toque que dejó sin chances a la portera rojiblanca.

No obstante, la escuadra de Rayadas no pudo llevarse los 3 puntos por el gol de Iturbide. Luego de un centro desde el tiro de esquina y un rechazo fallido por parte de una defensora visitante, Boyi tomó con su pierna derecha el balón y con gran potencia venció la valla regiomontana.

Antonio Contreras fue expulsado en Chivas Femenil vs. Monterrey

Uno de los focos suele estar en Antonio Contreras cada vez que juega Chivas Femenil. El director técnico se caracteriza por sus modos polémicos, en donde no suele guardarse nada a la hora de brindar declaraciones. En esta oportunidad, el español se fue expulsado luego del gol de Adriana Iturbide, cuando el partido ya agonizaba.