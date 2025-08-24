Chivas Femenil se recuperó de la mejor manera luego de una seguidilla de 3 partidos sin ganar en el Apertura 2025 de la Liga MX. Tras una derrota contra Santos Laguna, un empate con Cruz Azul y una caída frente a Toluca, llegó el triunfo en el Clásico Tapatío que le volvió a dar aire a las dirigidas por Antonio Contreras.

Sobre aquella mala racha platicó Casandra Montero, y reveló la intimidad del equipo ante los malos resultados. “El equipo estaba un poco inquieto antes del Clásico Tapatío, por los resultados que se habían dado. Obviamente, Chivas siempre ha buscado competir y ganar, no solamente estar compitiendo”, afirmó la defensora.

Además, señaló cuál fue el partido donde más les dolió no llevarse los 3 puntos: “Contra Cruz Azul creo que fue cuando más sentimos este mal sabor de boca de que quedamos empatados y se generaron jugadas. En lo personal, lo platicaba con algunas compañeras y les decía que estuviéramos tranquilas. A mí me preocuparía que no generáramos y que hubiésemos quedado empatadas”.

“El equipo sigue generando, eso significa que está bien. En este último partido (triunfo 0-2 vs. Atlas) mantuvimos la portería en cero, eso es un reflejo del trabajo de un equipo ordenado. Como nos dice el profe: si atacas ordenado, defiendes ordenado. Todas ganamos, todas perdemos. Esperamos que en los próximos partidos las que juegan en la última línea tengan esa fluidez”, agregó.

El trabajo de Chivas Femenil con Antonio Contreras como director técnico

El entrenador de Chivas Femenil suele ser criticado no solo cuando se dan derrotas del Rebaño Sagrado, ya que muchas veces se señala su particular estilo, donde puede llegar a criticar a sus futbolistas. En la conversación con ChivasTV, Casandra Montero platicó sobre cómo trabaja el español.

“El profe solamente nos da las herramientas y nosotras tenemos que acatar lo que él nos dice. Hubo poco tiempo también para trabajar porque fueron jornadas dobles, pero el hecho de estar comprometidas y concentradas con el equipo, que todas las compañeras estén con esa disposición, le viene bien al equipo”, manifestó.