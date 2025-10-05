En un partido épico en la cancha del Estadio Akron, el equipo de Chivas Femenilderrotó 4-3 a Pumas, dentro de la actividad de la Fecha 14 del Torneo Apertura 2025, con goles de Denise Castro, Casandra Montero, Alicia Cervantes y doblete de Esbeydi Salazar.

El conjunto de Antonio Contreras llegaba a este compromiso con el objetivo de ampliar su racha de victorias en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, pues no han parado de cosechar triunfos desde que derrotaron 2-0 al Club América Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Cabe mencionar que con este gran resultado este domingo frente a las ‘Felinas’, el Rebaño Sagrado se colocó en la posición cuatro de la tabla general con 29 unidades, producto de nueve victorias, dos empates y tres derrotas, solo por debajo de Tigres Femenil, Pachuca Femenil y el Club América Femenil.

Ahora toca meterse de lleno en la preparación del cotejo ante el Puebla Femenil, quien fue goleado 0-3 en esta Jornada 14 por Tigres Femenil, así que el Club Deportivo Guadalajara debe de aprovechar el mal momento futbolístico de ‘La Franja’ para seguir sumando en la campaña de tres puntos.

¿Cuándo es el partido de Chivas Femenil ante Puebla por la Fecha 15 del Torneo Apertura 2025?

El partido entre Chivas Femenil y Puebla Femenil, correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Apertura 2025, se llevará a cabo el domingo 12 de octubre en la cancha del Estadio Akron, a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime y Tubi.