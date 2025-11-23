Tigres Femenil aprovechó su localía para imponerse en la Vuelta de la Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil ante el América Femenil por 1-0 para dejar el global 4-3, por lo que se proclamaron campeonas.

Las “Amazonas” ya habían sido campeonas contra las “Azulcremas”, en el Torneo Apertura 2022 y 2023 y esta es la quinta Final que Ángel Villacampa pierde como entrenador del cuadro capitalino (Apertura 2022, Apertura 2023, Clausura 2024, Clausura 2025 y este certamen), solo ganando uno, el Torneo Clausura 2023.

Cabe mencionar que las Felinas fueron mejores durante la primera mitad, con constanstes jugadas de peligro, aunque solo pudieron hacer un gol, pero que terminó siendo el definitivo, mientras que las Águilas poco hicieron en el encuentro.

Afición de América humilla a su equipo Femenil y lo compara con el Cruz Azul Varonil

Por medio de redes sociales las críticas no paran por parte de los aficionados del América a su equipo Femenil, comparándolas con el Cruz Azul Varonil debido a las Finales que han perdido bajo el mando de Ángel Villacampa.

“Somos el @CruzAzul en Femenil. El equipo más perdedor de finales, con la mejor plantilla del fUtbol femenil”.

“Ya sé lo que sienten los aficionados del Cruz azul varonil”.

“Iban ganando 3 a 0 y terminan perdiendo la final. Increíble, ya es costumbre llegar a la Final y perderla, oficialmente ya son el Cruz Azul de la Femenil”.

“Qué chingadera ser el Cruz Azul de la Femenil”.