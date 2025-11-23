Después de casi tres décadas, Nike volverá a vestir al Club Deportivo Guadalajara y fue Footy Headlines quien dio a conocer esta información previo a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, donde los nuestros se medirán a Cruz Azul por el pase a las Semifinales.

Luego de perder al América, la marca estadounidense busca colaborar de nueva cuenta a Chivas y de acuerdo con FOX Sports, las negociaciones están avanzadas y es cuestión de tiempo para que se firme el contrato.

Por su parte, Footy Headlines afirma que la primera indumentaria de esta alianza saldrá para el Torneo Apertura 2026, finalizando la Copa del Mundo, donde México será anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

Playera de Chivas de visitante hecha por Nike en1997 (Footy Headlines).

¿Cómo fue la primera colaboración entre Chivas y Nike?

Fue en 1997 cuando por primera vez el Club Deportivo Guadalajara colaboró con Nike, pero esta alianza terminó prematuramente debido a algunos desacuerdos que hasta la fecha no han sido revelados. Cabe mencionar que aquella camiseta se ha convertido en una pieza de colección para los aficionados de Chivas, con el patrocinio MEXLUB por delante.

Señalar que actualmente el Rebaño Sagrado es vestido por Puma desde el 2016, con un contrato que comenzó por cinco años y que después se extendió con fecha de caducidad hasta verano del 2026.