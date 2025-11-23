Una de las bajas más sensibles que tuvo Chivas en el cierre de la fase regular fue la lesión de Diego Campillo. Sin embargo, para suplir al defensa formado en Verde Valle, Gabriel Milito recuperó a un hombre que puede reemplazarlo de la mejor manera en su alineación titular. Se trata de Miguel Tapias, quien dijo presente este domingo en la práctica de cara al juego contra Cruz Azul. ¿Lo convoca para enfrentar a la Máquina en la Liguilla?

Sin dudas en el cierre del torneo el Rebaño Sagrado volvió a vivir un calvario debido a que no solo sufría la baja de Campillo, sino que también la de Micky. Previo al duelo contra Pachuca se dio a conocer que el defensor se había lesionado el aductor derecho y se perdía el partido clave ante los Tuzos.

Esta semana Chivas enfrentará a Cruz Azul por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla en el Estadio Akron. La buena noticia para Gabriel Milito es que podrá contar con Luis Romo, quien había sido baja ante Rayados de Monterrey por irse expulsado frente al conjunto hidalguense en la jornada 16.

Miguel Tapias podría ser tenido en cuenta por Gabriel Milito para Chivas vs. Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

A su vez, esta tarde el Guadalajara reveló que Miguel Tapias se sumó a los entrenamientos con el resto del equipo. Restará saber si el defensor rojiblanco podrá ser tenido en cuenta para el duelo contra la Máquina y si verá acción en el Estadio Akron. No hay que olvidarse que el futbolista con pasado en Pachuca se perfilaba a reemplazar a Diego Campillo en el once titular.

Los números de Miguel Tapias en el Apertura 2025

A lo largo del Apertura 2025, Miguel Tapias vio acción durante los 9 partidos, de los cuales en 5 fue titular, y sumó 445 minutos. Cabe destacar que en su momento la idea era que él ingresa como central por la izquierda y que José Castillo se ubicaría en la derecha para dejar en el medio Luis Romo.