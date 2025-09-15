El Club Deportivo Guadalajara cerró un fin de semana perfecto cuando el primer equipo femenil venció por 0-2 al Club América. Denise Castro fue la autora de ambos goles gracias a 2 asistencias de Carolina Jaramillo. El partido por la jornada 11 no fue uno más. Además de haberse tratado de un Clásico Nacional, Chivas logró cortarle el invicto a las azulcremas.

El equipo de Antonio Contreras consiguió 3 puntos de oro, ya que significan la consolidación de una recuperación. En la fecha número 10 se cortó una mala racha que había encendido alarmas en el Rebaño Sagrado. Luego del triunfo sobre León del viernes 5 de septiembre llegó un nuevo triunfo en el partido más importante para el combinado tapatío.

Chivas Femenil volvió a ingresar en el lote de los equipos que clasificarían a la Liguilla. (Captura ligafemenil.mx)

De esta manera, Chivas Femenil acumula 20 puntos de los 33 que disputó. Las unidades conseguidas son fruto de 6 triunfos y 2 empates en 11 partidos. En 3 encuentros no sumó puntos. En tanto, la victoria de visitante contra el América va más allá de la cosecha que sirve para escalar posiciones en la tabla, debido a que se da en el Clásico Nacional.

Para la afición rojiblanca (y la de todos los equipos) es más que especial ganar en un encuentro contra el histórico rival. Además, los 2 goles de Denise Castro sirvieron para alcanzar los 600 tantos en la historia de Chivas Femenil. También fue el primer triunfo por 0-2 del Guadalajara en condición de visitante frente al América.

Tijuana es el próximo rival de Chivas Femenil en el Apertura 2025

El próximo domingo, a partir de las 11 horas del centro de México, Chivas Femenil recibirá a Tijuana en el Estadio Akron. El rival de la jornada 12 es una buena oportunidad para las dirigidas por Antonio Contreras de estirar su buen momento, ya que se trata de un equipo que consiguió 9 puntos en 11 fechas y ocupa el decimotercer lugar en la clasificación.