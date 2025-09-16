Chivas Femenil hizo valer su historia y su grandeza al conseguir un importante triunfo en la Ciudad de México frente al América en una edición más del Clásico Nacional, resultado que habría calado muy hondo en el orgullo azulcrema, por lo que comienzan a vislumbrarse cambios.

El Guadalajara llegó como la víctima, en donde muchos especialistas coincidían en que las Águilas debían ganar el duelo sin complicaciones; sin embargo, las rojiblancas demostraron orgullo y jugaron de manera perfecta para ganar por marcador de 0-2.

Es por eso que la reportera de TUDN, Zaritzi Sosa, reveló que en la cúpula azulcrema ya estarían analizando la continuidad del entrenador Ángel Villacampa ante los malos resultados, en donde evidentemente el triunfo de las rojiblancas no cayó bien en los directivos del conjunto de Coapa.

“Este semestre, si algo pasa catastrófico de no volver a ganar, también están analizando cómo está el grupo, pero vienen cambios al final del semestre en todas las aristas. Están analizando muy minuciosamente lo que pueda pasar al final de semestre“, explicó la comunicadora en el programa TuFemenil.

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. Tijuana?

El Guadalajara femenil regresará a la actividad en el Apertura 2025 el próximo 21 de septiembre en la cancha del Estadio Jalisco, debido a que le darán descanso al Estadio Akron tras el concierto de Shakira. El duelo de la jornada 12 del torneo se llevará a cabo a las 11 horas.