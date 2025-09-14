Luego de la festejada victoria el sábado por el Clásico Nacional varonil, llegó el turno del Chivas vs. América por el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Por la jornada 11 del certamen, Denise Castro señaló un verdadero golazo en el Ciudad de los Deportes para luego ampliar el marcador.

Necesitado por mejorar en la tabla de posiciones, el equipo de Antonio Contreras salió a apretar a las Águilas y comenzó a merecer la ventaja. Hasta que al minuto 23 llegó el primer tanto del conjunto rojiblanco producto de una gran jugada y un remate mágico.

Tras una asistencia de Caro Jaramillo, Castro capturó el balón en la puerta del área y sacó un remate con comba de pierna derecha que se coló en el ángulo superior derecho. Fue el 1-0 parcial para el Rebaño Sagrado, que luego sería ampliado por ella misma en el cierre de la primera mitad.

Fue una tarde inolvidable para Denise Castro: la futbolista disputa su primer torneo con Chivas Femenil, a la vez que se trataba de su primer Clásico de México. Por si fuera poco, también se trató de su estreno como goleadora.

Y fue con un doblete: a los 49 Denise Castro coronó un mano a mano con el 2-0 parcial, también luego de un pase filtrado de Jaramillo.