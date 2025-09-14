Las redes sociales estallaron luego del resonante triunfo de Chivas por 2-1 en el Clásico Nacional ante América disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes, por la Jornada 8 del Apertura 2025. El Rebaño se plantó con autoridad y demostró que tiene cómo dar batalla en este certamen, ante un rival que llegaba como favorito y terminó masticando bronca ante su afición.

Entre los memes más compartidos, muchos recordaron cómo en la previa varios aficionados azulcremas y hasta periodistas daban por hecha una goleada a favor del América. La realidad fue muy distinta: Chivas se mostró ordenado, pegó en los momentos justos y silenció a quienes habían adelantado un supuesto baño americanista.

El contraste entre la previa y el desenlace fue el principal tema para los usuarios rojiblancos, que no dejaron pasar la oportunidad de sacar brillo al resultado en el Clásico de México.

Las imágenes que se viralizaron con rapidez fueron desde comparaciones del América como favorito de papel hasta bromas sobre cómo la defensa rojiblanca borró a figuras azulcremas. Uno de ellos fue sobre cómo el canterano Miguel Gómez controló a la estrella azulcrema, Allan Saint-Maximin.