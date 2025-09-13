El Clásico Nacional entre América y Chivas se vive siempre con mucha pasión y esta vez no fue la excepción por la Jornada 8 del Apertura 2025. Tras el golazo de Armando González que puso el 2-0 a favor de Chivas, los ánimos se desbordaron y se desató una fuerte bronca en la cancha.

Luego del festejo por el segundo gol rojiblanco, hubo empujones entre varios jugadores de ambos bandos, con nombres como Érick Gutiérrez, Luis Malagón, Érick Sánchez y Richard Ledezma en el centro de la polémica. El árbitro Óscar Mejía García se vio obligado a repartir amonestaciones para calmar los ánimos.

Por fortuna, la situación no pasó a mayores y el partido continuó. Incluso Gabriel Milito tuvo que intervenir para tranquilizar a sus dirigidos, evitando que el Rebaño terminara perjudicado en un momento clave.

El paso a paso de la bronca: ¿Malagón vs. Érick Gutiérrez?

Todo pareció comenzar entre Richard Ledezma y Brian Rodríguez (Imago7) Malagón sale lejos y va a buscar a Érick Gutiérrez, que lo mira con una sonrisa (Imago7)

La bronca desde otro ángulo

El golazo de Armando González