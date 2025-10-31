Mañana se comienza a disputar la última jornada de la Liga MX Femenil en la que Chivas enfrenta a Necaxa con el objetivo de alcanzar el cuarto lugar de la tabla general de posiciones. De cara al partido que se llevará a cabo en el Estadio Akron repasamos cómo y dónde ver EN VIVO el duelo de las rojiblancas.

Las dirigidas por Antonio Contreras vienen de perder contra una de las grandes candidatas al título. Frente Pachuca perdieron por 2-1, pero Alicia Cervantes volvió a dar de qué hablar con un golazo para el empate parcial.

Mañana enfrentan a un Necaxa que sumó tan solo ocho puntos en el Apertura 2025 y que se despidió de la fase final. Chivas Femenil irá en busca de la victoria para quedarse momentáneamente en el cuarto lugar de la tabla hasta que Toluca enfrente a Puebla, equipo que es 17° con seis unidades.

Chivas Femenil enfrenta a Necaxa. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra Necaxa por la jornada 17 del Apertura 2025?

El juego entre Chivas Femenil y Necaxa por la jornada 17 del Apertura 2025 se llevará adelante mañana viernes 31 de octubre en el Estadio Akron. El partido comenzará recién a las 17:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Necaxa vs. Chivas Femenil?

El partido entre Chivas Femenil ante Necaxa se podrá ver en forma gratuita en el todo el territorio mexicano debido a que será transmitido por TUBI y en Amazon Prime. A su vez, en Estados Unidos se podrá seguir Telemundo Deportes y Fox Deportes, mientras que en el resto del mundo vía Chivas TV.