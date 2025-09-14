El Rebaño Sagrado dio un golpe sobre la mesa en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde derrotó por 2-1 al América en el Clásico Nacional correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025. El triunfo reafirma la grandeza rojiblanca y le da un espaldarazo a Gabriel Milito. Hasta el entrenador azulcrema, André Jardine, reconoció la superioridad de Chivas.

“Creo que el primer tiempo, sin producir tantas chances buenas de gol, pero con algunas que podrían haber generado una ventaja. No la conseguimos concretar. Hay que también dar el mérito en este aspecto a Chivas porque, para mí, hicieron su mejor partido defensivamente hablando, por mucho. Se defendieron bien, consiguieron neutralizar la mayoría de las intenciones nuestras en ataque”, admitió el entrenador brasileño en conferencia de prensa.

Sobre la segunda mitad, Jardine reconoció que el plan del América se vino abajo con la lesión de Álvaro Fidalgo, algo que Guadalajara aprovechó para inclinar la balanza. “La entrada de Brian (Rodríguez) nos daba más profundidad por fuera, uno para uno… pero la verdad no nos salió como imaginábamos. Cae el gol de Chivas y ahí el juego pasa a ser mucho más emocional, un juego un poco desordenado”, explicó.

El técnico azulcrema incluso señaló el error que derivó en el golazo de Armando González, clave para encaminar el triunfo rojiblanco: “Tal vez sea el mayor pecado que cometemos porque es una pelota nuestra que regalamos, un contraataque importante, cae el segundo gol y torna el partido muy difícil de dar la vuelta”.

André Jardine felicitó la actuación de Chivas

Al final, Jardine terminó con un respetuoso mensaje hacia sus grandes rivales: “De verdad, hay que felicitarlos hoy. Tener unas dosis grande de humildad y reconocer que el partido, aquí nos superó. Felicidades a ellos, tres puntos que sumaron y nosotros hay que mirarnos para lo que viene”, reconoció sin poner excusas sobre la superioridad del Rebaño en el Clásico Nacional.