Las Chivas de Guadalajara se quedaron con una gran victoria en el Clásico Nacional contra América. Por la Jornada 8 del Apertura 2025, el Rebaño se impuso por 2-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Hubo varios puntos altos en el equipo rojiblanco, pero la mayoría de la afición coincidió con que Érick Gutiérrez fue el más destacado.

El Guti, capitán rojiblanco, jugó un partido muy serio de principio a fin, con temperamento, inteligencia y calidad técnica para mostrar su presencia en distintos momentos del juego. Como si fuera poco, envió desde el sector izquierdo del campo el centro para el primer gol, obra de Roberto Alvarado.

(Captura)

Guti también protagonizó una fuerte bronca con Ángel Malagón, portero americanista, señal de la intensidad con la que jugó el Clásico. Aunque también ha sido un elemento cuestionado, sí que estuvo a la altura y hasta fue el mejor desde el punto de vista estadístico según portales como Statiskicks y Sofascore.

Muchos aficionados también consideraron que la inclusión del Oso González como titular, para jugar como contención, favoreció para que el Guti pudiera tener más libertad en el campo. De hecho, así lo demostró en la asistencia a Alvarado, recostándose sobre el sector izquierdo.

El partido de Érick Gutiérrez vs. América