La proyección de Gilberto Mora continúa generando atención en el futbol mexicano. Con apenas 17 años, el mediocampista de Xolos de Tijuana se ha convertido en uno de los talentos juveniles más destacados del país, consolidándose en Primera División y en Selección Mexicana, acumulando elogios por su madurez dentro y fuera de la cancha.

En ese contexto, Sebastián Abreu, entrenador del conjunto fronterizo, habló sobre el fenómeno que rodea a Mora y la repercusión que tendría si jugara en uno de los equipos con mayor exposición mediática. El uruguayo comparó el entorno de Tijuana con el impacto que provocaría el juvenil en clubes como Cruz Azul, América o Chivas.

“Cómo se va con la mochilita del colegio, cómo viene a entrenar la tarde, cosas que si estuvieran en México ya hubieran hecho un documental con todo. Si hubiera estado en Cruz Azul, en América, en Chivas, ya hubieran hecho un documental de cómo es un joven a esa edad ser profesional. Nosotros lo vemos acá y tratamos que los jóvenes, no lo del talento porque es un talento superlativo, pero sí la conducta y la línea profesional que con 17 años él tiene y una conciencia del objetivo bien claro a dónde quiere llegar”, expresó Abreu.

Las palabras del técnico resaltaron el nivel de disciplina y profesionalismo que el jugador mantiene desde muy joven, además de subrayar el valor que Xolos intenta darle a su proceso formativo. Mora se ha convertido en una de las apuestas más importantes de la institución.

¿Gilberto Mora podría jugar en Chivas?

Tal es la proyección internacional de Gilberto Mora que su talento ha quedado a la vista en todo el mundo y en Europa, donde muy probablemente encuentre equipo cuando cumpla la mayoría de edad, pues los Xolos apuntan a venderlo allí de manera directa. Según el sitio especializado Transfermarkt, 4,5 millones de euros, pero Tijuana seguramente pida incluso más y no acepte negociarlo en la Liga MX.