Gabriel Milito apostó por cambiar la estrategia para el Clásico Nacional contra el América, en donde la prioridad era no permitir que los azulcremas le hicieran daño, encontrando en una genialidad la diana para abrir el marcador para silenciar el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

Poco a poco, el Guadalajara fue adelantando líneas en el segundo tiempo, en donde una serie de pases entre Efraín Álvarez y Roberto Alvarado fueron abriendo los espacios de la zaga azulcrema para encontrar la diana que puso a los rojiblancos en la pizarra.

Tras abrir la pelota por la banda con Érick Gutiérrez, el zurdo mandó un servicio a primer poste que no tocó Bryan González, dejando la redonda a merced del Piojo que se metió al área chica y solo empujó el esférico al fondo de las redes.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres del partido pendiente?

El compromiso que está pendiente de la jornada inaugural se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a arrancar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.