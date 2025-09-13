Gabriel Milito transformó radicalmente el esquema táctico de Chivas para encarar el Clásico Nacional contra América, en donde apostó por un equipo compacto que se defendiera adecuadamente, en donde una de las sorpresas fue la de dejar a Cade Cowell como eje de ataque.

El Vaquero es un futbolista que sabe desempeñarse en todo el frente de la ofensiva, por lo que el estratega argentino le brindó el voto de confianza debido a su velocidad y potencia para ganar la espalda de los defensores; sin embargo, tuvo un primer tiempo lleno de complicaciones para superar a la defensa de las Águilas.

Es por eso que al término del primer tiempo, Chicharito Hernández se metió al terreno de juego y comenzó a conversar con Cade Cowell, explicándole gráficamente lo que debería de hacer en esa zona del campo, la cual no domina el mexico-estadounidense.

Javier Hernández es uno de los mejores delanteros que ha tenido el futbol mexicano en su historia, por lo que es una voz autorizada para dar consejos a los más jóvenes, dando una muestra de liderazgo en el conjunto rojiblanco.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres del partido pendiente?

El compromiso que está pendiente de la jornada inaugural se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a arrancar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.