Chivas y Cruz Azul empataron 0-0 en el Estadio Akron en la ida de los Cuartos de Final, lo que significa que el Rebaño Sagrado debe ganar este domingo en el Estadio Olímpico Universitario, debido a que el criterio de desempate beneficia a la Máquina. Esto podría parecer una misión casi imposible debido al reciente historial de los Celestes ahí, pero también hay que recordar que una las peores noches de su historia la vivieron en C.U.

Cruz Azul se encuentra invicto en el Olímpico Universitario desde que llegaron a jugar ahí a inicios de 2025, sumando 25 partidos sin perder, convirtiendo ese Estadio es una auténtica fortaleza. Sin embargo, antes de eso C.U. era una cancha de pesadilla para ellos, pues ahí vivieron el 4-0 de Pumas que les dio la vuelta en el Global y los eliminó cuando tenían todo para llegar a la Final del Clausura 2020.

Andrés Gudiño vivió esa derrota en C.U,

Si bien en ese partido no estuvo involucrado el Guadalajara, es un hecho que la historia no siempre ha favorecido a la Máquina en dicho Estadio, además de que Chivas sí ganado en recientes partidos en el Olímpico Universitario, como la victoria de este torneo ante los Pumas por marcador 1-2. Por lo tanto, no sería ninguna sorpresa que el Rebaño Sagrado le quite el invicto a Cruz Azul y pase a la Semifinal.

En los dos partidos que Chivas ha enfrentado a la Máquina bajo el mando de Gabriel Milito ha habido un claro dominio rojiblanco que no se logra capitalizar en el marcador. Por lo tanto, se espera que este error se corrija mañana y los jugadores rojiblancos aprovechen mejor las oportunidades que tengan de hacer daño a la portería de Andrés Gudiño.

Chivas y Cruz Azul ya tendrán rival definido para las Semifinales, dependerá del ganador

Chivas y Cruz Azul se enfrentarán este domingo a las 7:00 pm en la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025, en un encuentro al que ambos equipos llegaran conociendo a sus posibles rivales en las Semifinales. En caso de que sea el Guadalajara el que avance, tomando en cuenta los resultados de los partidos de ida, enfrentaría al ganador de la serie entre América y Monterrey.