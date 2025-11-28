Chivas y Cruz Azul disputaron este jueves la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025, un partido que terminó 0-0 a pesar del dominio rojiblanco. El resultado complica al Rebaño Sagrado, que ahora está obligado a ganar en la vuelta, pues el empate favorece a la Máquina por su mejor posición en la tabla.

Para el duelo del domingo, el Guadalajara tendrá que remar contra corriente, no solo por el criterio de desempate, sino porque Cruz Azul ha convertido el Estadio Olímpico Universitario en una auténtica fortaleza. Para los equipos visitantes ha sido imposible salir con el triunfo desde que los celestes adoptaron esta cancha como hogar provisional.

Cruz Azul está invicto en C.U.

La estadística es contundente: Cruz Azul suma 25 partidos invicto en Ciudad Universitaria, todos desde que comenzó a jugar ahí. Por lo tanto, si Chivas quiere avanzar a semifinales, deberá hacer lo que nadie ha logrado en más de un año: derrotar a la Máquina en la cancha de la UNAM, donde incluso ya conquistaron la Liga de Campeones de Concacaf.

Aun así, en el Rebaño hay optimismo. Un solo gol es suficiente para avanzar y el equipo ha demostrado estar en un gran momento futbolístico bajo la dirección de Gabriel Milito. El reto es complicado, Cruz Azul es un rival fuerte, pero para nada imposible para este Guadalajara que ha crecido partido a partido.

La mayor preocupación al interior de Chivas son la Hormiga y el Cotorro

Otro factor que preocupa al interior del club es el estado físico de Armando González y Bryan González tras la ida. La Hormiga sigue en duda, aunque existen altas probabilidades de que pueda jugar sin mayor problema. El caso del Cotorro es más delicado: ni siquiera pudo abandonar la cancha por su propio pie y podría perderse el partido del domingo.