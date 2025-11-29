Chivas y Cruz Azul se enfrentaron este jueves en la cancha del Estadio Akron en un partido muy trabado que terminó 0-0, donde el Guadalajara pudo haberse llevado la ventaja, pero volvió a padecer la falta de contundencia. A esto se sumó la gran actuación de Andrés Gudiño, quien se encargó de evitar el gol rojiblanco en múltiples ocasiones.

Lo más llamativo es que Gudiño llegaba al partido como una gran duda dentro del entorno celeste. El arquero de 28 años suma pocos partidos en Primera División y, además, el duelo ante Chivas fue el primero de su carrera en Liguilla. Aun así, respondió de manera sobresaliente, deteniendo al menos dos oportunidades claras que lo convirtieron en el héroe de la noche para Cruz Azul.

Ahora, tras haber dado quizá el mejor partido de su vida frente al Guadalajara, la afición celeste tiene una percepción completamente distinta de él. Durante el entrenamiento abierto de este sábado, previo a la Vuelta del domingo, los seguidores de la Máquina lo recibieron con cantos y muestras de apoyo, conscientes de que se juegan la temporada ante el Rebaño.

Aunque su actuación fue destacada, para Chivas sigue siendo una ventaja que Cruz Azul no tenga a Kevin Mier bajo los tres palos. El colombiano aportaba muchísimo en la construcción del juego celeste gracias a su calidad con los pies, algo que les daba una ligera superioridad en la salida de balón.

La actuación de Andrés Gudiño incluso lo puso en la conversación para la Selección Mexicana

Tras su actuación frente al Guadalajara, un sector de la afición mexicana comenzó a pedirlo como opción para la Selección Nacional, especialmente como tercer portero. Todo esto surge ante la evidente indefinición que parece tener Javier Aguirre en ese puesto, pues, como se vio en la reciente Fecha FIFA —donde Carlos Acevedo no tuvo minutos—, el técnico sigue sin convencerse plenamente de las alternativas disponibles.