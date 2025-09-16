El primer equipo femenil del Club Deportivo Guadalajara consiguió uno de los triunfos más importantes en lo que va del 2025. Las dirigidas por Antonio Contreras vencieron por 0-2 al Club América y redondearon un fin de semana perfecto para el Rebaño Sagrado.

Los 2 goles los marcó Denise Castro, lo que confirma que es uno de los mejores refuerzos para Chivas del último mercado de fichajes. Con su doblete ingresó en la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX, aunque muy relegada. La representante más importante del Guadalajara es Alicia Cervantes.

Alicia Cervantes se ubica decimoprimera en la tabla de goleo individual del Apertura 2025. (Captura ligafemenil.mx)

Antonio Contreras desató su euforia en la conferencia postriunfo en el Clásico Nacional

“Hace unos meses me senté aquí y se rieron de mí cuando dije que la capital era rojiblanca. Yo creo que lo puedo volver a decir hoy, la capital es rojiblanca. Ayer lo vimos y hoy también. Lo voy a repetir una vez más para todos por si alguien no se ha enterado: la capital es rojiblanca. ¡Arriba las Chivas!”, se sobresaltó Antonio Contreras en la conferencia de prensa.