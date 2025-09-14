Este domingo, el Club Deportivo Guadalajara sumó la segunda gran alegría del fin de semana cuando el primer equipo femenil venció por 0-2 al América. El día anterior el varonil venció al conjunto de André Jardine. La figura del partido de las mujeres fue Denise Castro, que marcó los 2 goles y resaltó que el triunfo de los dirigidos por Gabriel Milito horas antes les dio confianza.

“Ver al varonil ganar nos dio ese empuje porque aquí íbamos a representar a Chivas, tanto al femenil como al varonil. Así entramos, sabiendo que teníamos que ganar”, confesó, revelando lo que más alegra a Chivas y entristece al América. “Me siento muy orgullosa de mí misma y del equipo”, dijo en primera medida.

Luego, en diálogo con la transmisión de la Liga MX Femenil, la goleadora rojiblanca del Clásico Nacional, agregó: “Todo comenzó en el entrenamiento, lo que nos pidió el profe lo teníamos que hacer como equipo. Hoy salió el resultado porque jugamos como equipo“.

Además, Castro le dedicó un mensaje a los aficionados. La ola rojiblanca se hizo presente, una vez más, en el Estadio Ciudad de los Deportes para alentar el sábado y el domingo. “Gracias por siempre apoyarnos. Es mi primera temporada, estoy aprendiendo cómo es la afición aquí. Simplemente, gracias por apoyarnos“, manifestó.

Denise Castro llegó a Chivas en el último mercado y está pagando con un gran desempeño

“Yo llegué a este equipo con toda la humildad de querer aprender y aportar lo mejor de mí para el equipo. Si el profe me dice que me ocupa de volante, de 9, de lo que sea, estoy lista y lo haré al 100%. Hoy lo hicimos con todo, y salió muy bien“, concluyó Denise Castro, que llegó en el último mercado de fichajes y fue un acierto de la directiva y el cuerpo técnico.