El proyecto de Antonio Contreras está por vivir una de las pruebas más complicadas del Apertura 2025 cuando Chivas Femenil visite al América en una edición más del Clásico Nacional, en donde Carolina Jaramillo considera que hay un factor que podría ser clave para poder vencer a las Águilas.

La realidad es que el Guadalajara no ha sido capaz de doblegar a ninguna de las potencias del Circuito Rosa y recientemente salió goleado contra Tigres en la cancha del Estadio Akron, por lo que en el redil desean dar un golpe de autoridad a costa de las Águilas.

Es por eso que Carolina Jaramillo reveló que considera que la clave para poder doblegar a las azulcremas será el estar atentas desde el silbatazo inicial y no irse abajo en el marcado como ha sucedido en partidos recientes.

“La clave para poder ganarle al América es salir conectadas desde primer minuto, desde que silba el árbitro, estar concentradas porque sabemos que los errores cuestan y si ellas los saben aprovechar, va a ser complicado darles la vuelta. Si estamos conectadas desde el minuto 1, este equipo puede ganarle a América.

“Sabemos que es un partido de Clásico, que a lo mejor ellas pueden ir mejor en la tabla, pero sabemos que este tipo de duelos, no importa el posicionamiento, al final siempre queremos ganar.

“Lo vivo diferente porque siempre quiero ganar y más en este tipo de partidos (…) Trato de enfocarme al doble que en cualquier otro partido para llegar mejor físicamente, mentalmente y en todos los sentidos”, declaró la Comandante a Chivas TV.

¿Cuándo se jugará el Clásico entre Chivas Femenil y América?

El Clásico Nacional Femenil entre el Guadalajara y el América se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes a las 12 del día, tiempo del centro de México.