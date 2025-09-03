Chivas Femenil está viviendo un momento delicado debido a los malos resultados que están registrando en el Apertura 2025, en donde la escuadra rojiblanca se encuentra fuera de la zona de clasificación a la Liguilla, por lo que las críticas se están dirigiendo al entrenador Antonio Contreras y hasta la directora deportiva, Nelly Simón.

Ante la irregularidad mostrada por el Guadalajara, muchos aficionados han pedido en redes sociales que regrese al banquillo el entrenador Juan Pablo Alfaro, quien fue destituido sorpresivamente de cara al arranque del Apertura 2023.

Sin embargo, habría dos factores que complicarían un posible regreso del entrenador más exitoso en la joven historia del Rebaño Femenil pese a que se concretara el cese del timonel español.

El primer impedimento es que el Pato actualmente está dirigiendo en la Liga Premier al conjunto de Tritones de Puerto Vallarta, en donde ha estado colaborando desde octubre del 2023, por lo que se complicaría una posible vinculación a la escuadra tapatía.

El segundo factor que arruinaría el regreso de Juan Pablo Alfaro al Guadalajara es la manera tan sorpresiva en la que salió del redil, ya que estaba dirigiendo la pretemporada rumbo al Apertura 2023 y a unos días del debut en el torneo, se anunció su salida de la institución de manera repentina.

Algunas versiones aseguran que su salida del chiverío femenil se habría debido a diferencias con la directiva, en concreto con Nelly Simón, por lo que se decidió ponerle fin a su proyecto y darle la oportunidad a Antonio Spinelli, quien dirigió casi dos torneos, hasta que fue cesado por malos resultados.

¿Cómo le fue a Juan Pablo Alfaro al frente de Chivas Femenil?

El exmediocampista del Guadalajara se convirtió en el sucesor de Édgar Mejía en el banquillo, asumiendo el control del equipo de cara al Clausura 2022, en donde en su primer semestre fue capaz de conseguir el doblete de Liga MX y Campeón de Campeones. Por si fuera poco, en ese mismo semestre impuso un récord que sigue vigente en todo el Circuito Rosa debido a que solo recibió seis goles en todo el torneo.

El balance general del Pato Alfaro al frente del Guadalajara fue de 65 partidos, en donde el saldo fue de 42 ganados, 15 empatados y solo 8 derrotas, registrando una efectividad de 72 por ciento, con 125 goles anotados y solamente 55 recibidos en dicho periodo.