El Real Oviedo ya tuvo su primer partido sin Veljko Paunovic al mando y los resultados parecen confirmar que su despido fue uno de los peores errores posibles. El técnico serbio fue destituido el pasado 9 de octubre de manera sorpresiva, pese a haber logrado el histórico ascenso del club tras 24 años en Segunda División y mantenerlo fuera de los puestos de descenso en la presente temporada.

Días después, Jesús Martínez, director general del Grupo Pachuca —propietario del Real Oviedo—, explicó que la decisión se debía a que consideraba que la plantilla debía competir por puestos europeos y no por evitar el descenso, aun siendo el equipo con la plantilla de menor valor en toda LaLiga.

El cambio no tardó en mostrar sus consecuencias: el Real Oviedo perdió 0-2 en casa ante el Espanyol en su primer partido sin Paunovic en el banquillo. Con este resultado, el equipo cayó al puesto 18 de la tabla, mientras que su rival rompió una racha de cuatro partidos sin ganar, aumentando la frustración entre los aficionados carbayones.

Para empeorar las cosas, la afición del Real Oviedo abucheó al nuevo entrenador, Luis Carrión, quien ya había dejado al club hace un año en medio de la polémica para aceptar una oferta en Primera División. Muchos hinchas consideran que Paunovic no merecía salir de la institución y que su despido fue una falta de respeto hacia su trabajo y compromiso con el proyecto.

Veljko Paunovic rompió el silencio y revela que no se esperaba su salida del Real Oviedo

El propio Paunovic reveló que no esperaba en absoluto su despido: contó que ese día llegó al entrenamiento con ideas para repasar jugadas con el equipo, pero fue sorprendido por los directivos con la carta de rescisión. Según relató, la explicación que recibió fue vaga y sin causas concretas, limitándose a decir que querían cambiar la forma de trabajar.

“Para nada (me lo esperaba). Yo iba al entrenamiento con unas ideas que repasar con la gente. Me encuentro a Martín (Peláez, Presidente del Oviedo), Agustín (Lleida, Director General) y una tercera persona que no había visto nunca. Me dan la carta de despido y me dan una explicación muy vaga, como que habían tomado la decisión por querer cambiar la forma de trabajar, sin causas concretas.”