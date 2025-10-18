Luego del parón por la Fecha FIFA, el Guadalajara está listo para volver a la carga en el Apertura 2025, ya que este sábado recibirá a Mazatlán en la Jornada 13 con el objetivo de conseguir su cuarto triunfo consecutivo. El Rebaño Sagrado llega motivado y a solo tres puntos de la zona de clasificación directa gracias a la derrota de Xolos de Tijuana, por lo que el duelo ante los Cañoneros toma una relevancia especial.

Con cinco partidos por disputar en la fase regular, Chivas necesita sumar de a 3 puntos en todos sus partidos, pero el de esta noche parece el más ganable si nos vamos a los resultados previos. Pese a que no se han enfrentado muchas veces al ser una franquicia nueva, los números reflejan un dominio claro del Guadalajara cada vez que se enfrenta al Mazatlán, especialmente en el Estadio Akron.

Roberto Alvarado podría reaparecer esta noche.

En total, ambos equipos se han visto las caras en 10 ocasiones, con saldo muy favorable para Chivas: cinco victorias, tres empates y solo dos derrotas. Si el historial se reduce a los duelos disputados en la Perla Tapatía, la superioridad rojiblanca es aún más evidente, con cuatro triunfos y una sola caída en cinco partidos.

Así como Gabriel Milito ha logrado provocar una racha positiva en el presente torneo al hilar 3 victorias consecutivas ante Pumas, Puebla y Necaxa, también deberá mantener la racha positiva que el equipo tiene ante el Mazatlán. Primero, para así dejar de soñar y empezar a hacer realidad la calificación directa, pero también por el orgullo de seguir con la paternidad ante los Cañoneros.

La Hormiga González y Cade Cowell brillaron en el último Chivas vs Mazatlán

La última vez que Mazatlán visitó el Estadio Akron fue en la Jornada 4 del Apertura 2024, cuando el Guadalajara se impuso por 2-0 con goles de Armando González y Cade Cowell. Curiosamente, la primera vez que ambos se enfrentaron también fue en ese mismo escenario, el 26 de septiembre de 2020, con triunfo rojiblanco por 2-1. Con esos antecedentes, todo apunta a que el Rebaño tiene en sus manos la oportunidad perfecta para seguir escalando posiciones y mantener viva su buena racha.