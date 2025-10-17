Chivas recibirá este sábado a Mazatlán en el Estadio Akron, en el partido correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado llega con la obligación de sumar tres puntos para seguir peleando por un lugar en la Liguilla directa, en lo que será uno de los cinco partidos restantes de la fase regular.

En el último enfrentamiento entre ambos equipos en Guadalajara, correspondiente al Apertura 2024, Armando González vivió una de sus noches más especiales como jugador rojiblanco. Aquella vez ingresó de cambio al minuto 66 por Javier Hernández y, apenas trece minutos después, marcó el 2-0 definitivo, mostrando que podía hacerse presente en el marcador con pocos minutos en el campo.

En los comentarios del video de aquel gol, muchos aficionados ya señalaban el potencial de González y aseguraban que sería uno de los jugadores a seguir. Otros, sin embargo, dudaban de que pudiera mantenerse en el primer equipo y pronosticaban que pronto sería relegado a partidos de menor exigencia, algo que el tiempo se ha encargado de desmentir.

Algunos aficionados ya veían el potencial de La Hormiga.

Sin embargo, el joven delantero está prácticamente descartado para el partido de este sábado. Armando González sufrió un golpe en el ojo durante un entrenamiento y todo indica que Gabriel Milito no lo arriesgará de inicio para evitar complicaciones médicas, especialmente considerando la carga de partidos que se avecina.

Chivas tiene 5 ”finales” en los partidos que restan del Apertura 2025

El duelo ante Mazatlán será clave para las aspiraciones del Rebaño, que necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles en estos últimos cinco partidos para alcanzar uno de los seis lugares que otorgan el pase directo a la Liguilla. La ausencia de La Hormiga será sensible, pero el equipo confía en mantener el impulso de las últimas jornadas.