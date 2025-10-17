Gabriel Milito apenas lleva unos meses al frente de Chivas, y aunque su inicio de torneo fue complicado —con solo una victoria en los primeros cinco partidos—, el panorama ha cambiado completamente en las últimas jornadas. El equipo ha mostrado una mejor versión colectiva y varios jugadores han elevado notablemente su nivel, recuperando la confianza del plantel y de la afición.

Uno de los futbolistas que más ha destacado es Armando González, conocido cariñosamente como La Hormiga, quien con apenas 22 años ya se ha ganado un lugar importante en la ofensiva rojiblanca y es considerado una de las promesas más interesantes no solo del Rebaño Sagrado, sino del fútbol mexicano.

En entrevista para Claro Sports, el delantero rojiblanco explicó que esta mejora, tanto individual como colectiva, se debe a la exigencia de Gabriel Milito, aunque aclaró que es en el mejor sentido. Además, destacó que el entrenador argentino ha sabido conectar con el grupo y mantenerlos concentrados incluso en los momentos más difíciles del torneo, especialmente el inicio.

”El profe nos exige demasiado, pero para bien. Quiere la mejor versión de nosotros mismos y siempre estar atentos a las correcciones, que podamos sacar nuestro mejor potencial y eso a la vez te impulsa como jugador, la verdad se le agradece mucho.”

Esta motivación será clave en la recta final del Apertura 2025, ya que a Chivas le restan cinco partidos de fase regular para buscar un boleto directo a la Liguilla. La intensidad y el compromiso que ha logrado Milito con el grupo podrían marcar la diferencia en los duelos decisivos, tanto en el cierre del torneo como en la fase de eliminación directa.

Armando González casi duplica su valor bajo el mando de Gabriel Milito

El gran momento de La Hormiga también se refleja en su valor de mercado. De acuerdo con Transfermarkt, Armando González casi duplicó su valoración desde el inicio del torneo, pasando de 1.5 millones de dólares a 2.5 millones en la actualización de septiembre, consolidándose como uno de los jóvenes con mayor proyección de la Liga MX.