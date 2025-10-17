Gabriel Milito está consciente de que requiere de un gran cierre de torneo para meter a Chivas a la Liguilla de manera directa, por lo que es necesario mantener y alargar esa racha de triunfos, por lo que sorprendió por la convocatoria que realizó para el duelo contra Mazatlán.

Independientemente del regreso de varios elementos importantes como Érick Gutiérrez, Roberto Alvarado, Yael Padilla y Hugo Camberos, el timonel sudamericano sorprendió a propios y extraños por dejar fuera a elementos de renombre.

El Guadalajara confirmó que Alan Pulido y Cade Cowell no formaron parte de la convocatoria contra los Cañoneros, en donde se debería exclusivamente a una decisión táctica, ya que no reportaron que se suscitara alguna lesión entre los atacantes rojiblancos.

“Cade Cowell, Alan Pulido, Luis Olivas e Isaac Brizuela no fueron considerados para el partido contra los sinaloenses”, explicó el chiverío a través de un comunicado.

Convocatoria completa de Chivas para enfrentar a Mazatlán

– Raúl Rangel

– Oscar Whalley

– Miguel Gómez

– Bryan González

– José Castillo

– Diego Campillo

– Gilberto Sepúlveda

– Miguel Tapias

– Luis Romo

– Rubén González

– Omar Govea

– Erick Gutiérrez

– Daniel Aguirre

– Richard Ledezma

– Yael Padilla

– Hugo Camberos

– Efraín Álvarez

– Santiago Sandoval

– Roberto Alvarado

– Teun Wilke

– Armando González

– Javier Hernández

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Mazatlán?

El regreso a la actividad del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que estaría pactado a arrancar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.