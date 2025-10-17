El fichaje de Cade Cowell por las Chivas de Guadalajara generó en su momento un fuerte debate en el futbol mexicano, especialmente por su registro como jugador “Formado en México”. Sin embargo, una imagen viral en redes sociales ha dejado en claro que el futbolista ya lucía desde niño y con mucho orgullo la playera del Rebaño.

Cowell, quien acaba de cumplir 22 años, aparece en la fotografía con un jersey negro del Guadalajara y un collar en el cuello, motivo por el cual varios aficionados aprovecharon para reafirmar su conexión con el Rebaño desde muy temprana edad.

(Redes)

La fotografía, que circuló con fuerza en redes sociales, muestra a un pequeño Cowell posando con una sonrisa frente a un decorado navideño, mientras sostiene un juguete. Para los aficionados rojiblancos, la imagen es una prueba de que su identificación con Chivas no es nueva, sino que forma parte de su historia personal y familiar.

Aunque Cowell nació y creció en Estados Unidos, sus raíces mexicanas siempre han estado presentes. Más allá de los reglamentos de la Liga MX, queda claro que el jugador ha sentido una afinidad real con el club desde niño, lo que ha sido celebrado por la afición.

Los números de Cade Cowell en Chivas

Desde que llegó al Rebaño, Cowell ha pasado por algunos altibajos, con momentos de más protagonismo y otros sin tanta relevancia. En total, el extremo registra 67 presencias con Chivas, donde pudo marcar 11 goles y aportar cuatro asistencias.