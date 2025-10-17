Chivas se prepara para un partido clave en su camino hacia la Liguilla directa. Este sábado, el Rebaño Sagrado recibirá a Mazatlán en el Estadio Akron en el duelo correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025, un compromiso vital tomando en cuenta que solo restan cinco partidos en el torneo regular y cada punto será determinante para subir posiciones en la tabla.

Actualmente, Chivas ocupa el noveno lugar de la Tabla General y busca escalar al menos hasta el sexto puesto para asegurar su clasificación directa a la Liguilla. La diferencia con Xolos, que se encuentra en esa posición, es de apenas tres puntos, aunque el equipo fronterizo cuenta con una mejor diferencia de goles, por lo que el Guadalajara no solo necesita ganar, sino hacerlo con autoridad.

Consciente de lo que está en juego, Gabriel Milito planea mandar a sus mejores hombres disponibles para buscar los tres puntos en casa. Sin embargo, el técnico argentino también deberá dosificar esfuerzos para evitar sobrecargas físicas, especialmente en el caso de Luis Romo, quien viene de tener actividad con la Selección Mexicana, y de Armando González, quien todavía se recupera de un golpe en el ojo.

El único cambio sería la vuelta del Tala Rangel a la titularidad.

De acuerdo con los reportes, la alineación más probable sería la misma que enfrentó al América en el amistoso del pasado sábado, pero con Raúl Rangel como titular: Tala en la portería; José Castillo, Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias y Miguel Gómez en la defensa; Rubén González, Richard Ledezma y Daniel Aguirre en el medio campo; mientras que Teun Wilke y Javier Hernández conformarían el ataque para dar descanso a La Hormiga.

Chivas visitará a Querétaro a media semana en la jornada 14 del Apertura 2025

Además, el calendario no da tregua. Chivas tendrá una semana intensa con doble jornada, ya que el próximo miércoles 22 de octubre visitará a Querétaro en el duelo correspondiente a la Jornada 14, programado para las 7:00 pm, por lo que Milito deberá manejar cuidadosamente las cargas y el estado físico de su plantel.