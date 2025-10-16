En Verde Valle la sangría de bajas por lesión empieza a detenerse debido a que esta tarde se confirmó que Érick Gutiérrez y Roberto Alvarado estarán disponibles para Chivas vs. Mazatlán. Sin embargo, en Guadalajara para el duelo en el Estadio Akron está confirmada una lista de cuatro jugadores descartados, mientras que la única duda que existe es Armando González.

Los siguientes tres encuentros son claves para el Rebaño Sagrado debido a que los dejaría en la puerta de la clasificación directa a la Liguilla. A su vez, hay que agregar que tanto los Cañoneros, Querétaro y Atlas son rivales que en los papeles son accesibles.

En medio de este contexto, el Estadio Akron se prepara para recibir a Chivas y a Mazatlán por la jornada 13 del Apertura 2025. De cara al duelo contra el equipo de Sinaloa hay una duda y cuatro jugadores que son descartados por parte de Gabriel Milito.

Armando González es duda en Chivas. (Foto: IMAGO7)

El Guadalajara hoy no podrá contar con Leonardo Sepúlveda y Alan Mozo por lesión, mientras que por decisión técnica no entran en consideración Eduardo García y Raúl Martínez. Por otro lado, actualmente en el Rebaño Sagrado la única duda que hay es si podrá o no jugar Armando González, quien está con el ojo morado por un golpe con Miguel Tapias.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Mazatlán?

El juego entre Chivas y Mazatlán se llevará adelante el próximo sábado 18 de octubre en el Estadio Akron desde las 19:00 del Centro de México. El juego por la jornada 13 del Apertura 2025 se podrá seguir en México por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.