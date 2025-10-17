Chivas está listo para volver a la actividad dentro del Apertura 2025 después del receso futbolístico que tuvo por la Fecha FIFA, por lo que tratará de alargar su racha de tres triunfos en fila cuando reciba en la cancha del Estadio Akron al Mazatlán como parte de la jornada 13 de la Liga MX.

El Guadalajara viene de disputar un amistoso contra el América en donde empató a un gol, dejando buenas impresiones al respecto; sin embargo, la exigencia regresa al máximo con la misión de derrotar a los cañoneros para meterse de lleno a la conversación por un puesto de Liguilla directa.

Por si fuera poco, las buenas noticias están llegando al chiverío debido a que el entrenador Gabriel Milito ya podrá contar de regreso con varios elementos como Hugo Camberos, Yael Padilla, Roberto Alvarado y Érick Gutiérrez.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Mazatlán por la jornada 13 del Apertura 2025?

El compromiso entre tapatíos y mazatlecos se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a iniciar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Mazatlán?

El choque correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2025 contará con la transmisión en exclusiva en México de parte de Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos la señal correrá a cuenta de Telemundo Deportes.