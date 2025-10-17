Omar Bravo, leyenda de Chivas y máximo goleador histórico del club, continúa vinculado a proceso por presunto abuso sexual infantil agravado. Mientras avanza la investigación, el club ha decidido borrar su presencia del museo y de algunas publicaciones históricas, en un intento por despegarse de la imagen de su ex delantero.

Dentro del proceso judicial, hay cuatro fechas que podrían ser determinantes para el futuro de Bravo. Según el abogado de la presunta víctima, Juan Soltero, estos días concentran los hechos que la defensa deberá abordar para demostrar su postura. Se trata del 10 de mayo de 2019, 13 de febrero de 2021, 23 de septiembre de 2024 y 18 de septiembre de 2025, momentos que, según la acusación, son centrales para establecer lo ocurrido.

Durante la audiencia inicial, la defensa únicamente se enfocó en la fecha de mayo de 2019, argumentando que Omar Bravo se encontraba en Los Mochis para celebrar el Día de las Madres. El abogado de la presunta víctima señaló que no se abordaron los otros tres días, lo que mantiene su relevancia dentro del proceso complementario.

Uno de los puntos que generó polémica fue la presentación de pruebas por parte de la defensa. Copias simples de pases de abordar fueron rechazadas por el juez, ya que carecían de códigos QR y correspondían a aerolíneas que ya no operan, imposibilitando verificar su autenticidad.

Omar Bravo continúa detenido

El caso sigue avanzando y estas fechas clave serán revisadas tanto por la defensa como por la acusación. Mientras tanto, Bravo continúa detenido en el Penal de Puente Grande y Chivas mantiene su postura de distanciarse del jugador, reflejando cómo la investigación no solo impacta al exjugador, sino también a la institución que marcó su carrera.