Omar Bravo, leyenda de Chivas y máximo goleador histórico del club, continúa vinculado a proceso por presunto abuso sexual infantil agravado. Mientras su situación judicial acapara atención mediática, al ex futbolista le llegó una noticia que al menos le dará un respiro: la Fiscalía de Jalisco informó que dos investigaciones previas en su contra fueron archivadas.

Según explicó el fiscal Salvador González de los Santos, una de estas carpetas se cerró por falta de delito y la otra por temas relacionados con asuntos familiares. Aunque estas decisiones no afectan el proceso principal, muestran que no todas las acusaciones contra Bravo avanzaron, lo que le da un pequeño margen dentro de la investigación vigente.

El exdelantero permanece detenido mientras la justicia analiza la acusación que se concentra en cuatro días claves que podrían definir su futuro. Tanto la defensa como la acusación seguirán presentando pruebas y testimonios, y cada audiencia servirá para ir armando el rompecabezas de este caso que sigue generando polémica.

Mientras tanto, Chivas eligió distanciarse de su ídolo. La institución eliminó toda presencia alguna del exdelantero en los espacios históricos y el museo del club, en un intento por despegarse de la situación legal de Bravo. Una clara señal de que más allá de su historia en la cancha, el club también quiere cuidar su imagen institucional.

¿Dónde está detenido Omar Bravo?

Omar Bravo cumple su reclusión desde hace 20 días en el Penal de Puente Grande, uno de los centros más conocidos de Jalisco. Allí permanece mientras se sigue avanzando en el proceso, con pruebas y audiencias que marcarán cada paso de esta investigación.