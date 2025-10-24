El Estadio Akron se prepara para una nueva edición del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025. Ambos equipos llegan con la obligación de sumar: el Rebaño, tras caer ante Querétaro, busca meterse en puestos de Liguilla directa, mientras que los Zorros, luego de vencer a León, necesitan un triunfo para alcanzar la zona de Play-In.

En la previa del duelo, Aldo Rocha habló en conferencia de prensa y se refirió a la figura de Chicharito Hernández, uno de los grandes referentes rojiblancos. El capitán rojinegro no dudó en reconocer la trayectoria del atacante y el respeto que le tiene: “A Chícharo yo lo respeto mucho porque fue un jugador muy ejemplar para los mexicanos, por su trayectoria, por lo que ha logrado”.

Para Rocha, enfrentar a un futbolista como Chicharito siempre representa una motivación especial. “Enfrentarte a jugadores de esa calidad también motiva y sobre todo porque es un canterano de Chivas. Entonces, eso está muy padre para nosotros”, señaló el mediocampista, que espera un partido intenso y de emociones fuertes.

El capitán rojinegro también destacó lo que significa disputar un clásico con tanto peso histórico. “Al final sabemos que esos partidos son al 100% en todos los aspectos, desde adrenalina, pasión, desde donde lo quieras ver. Pero la realidad es que aquí es el que represente mejor la playera, y sobre todo es darle la alegría a nuestra gente, que es lo más importante”, cerró.

El dardo de Aldo Rocha a la afición de Chivas

Por otro lado, consultado sobre si planea algún festejo especial en caso de convertir, Rocha lanzó una burla para la afición rojiblanca: “De los festejos, no soy de los que planea algo, sino que va surgiendo en el momento. Pero no, no, algo en especial no, porque después se pueden traumar, entonces mejor así lo dejamos”, dijo entre risas, agregándole picante al Clasico Tapatío.