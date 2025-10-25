Chivas está entrando a la recta final del Apertura 2025, en donde la exigencia es la de conseguir la mayor cantidad de triunfos para meterse de manera directa a la Liguilla, en donde el siguiente rival es el Atlas, rival al que el Rebaño deberá enfrentar con muchas ausencias.

Sin duda, la baja más importante que registra el plantel de Gabriel Milito es la de Richard Ledezma, quien venía siendo un titular indiscutible en el esquema del Guadalajara; sin embargo, una doble amonestación en el duelo de media semana contra Querétaro ocasionó que fuera suspendido para este compromiso.

Por si fuera poco, el chiverío no podrá contar con la experiencia de Chicharito, quien estaría realizando trabajo diferenciado debido a una aparente sobrecarga muscular, por lo que quedó fuera del cotejo.

Otros elementos que quedaron fuera del Clásico Tapatío son Isaác Brizuela y Luis Olivas, quienes tuvieron participación con la Sub 21, mientras que Alan Mozo continúa en la recta final de su rehabilitación.

Lista completa de convocados contra Atlas

– Raúl Rangel

– Oscar Whalley

– Miguel Gómez

– José Castillo

– Bryan González

– Miguel Tapias

– Diego Campillo

– Gilberto Sepúlveda

– Rubén González

– Omar Govea

– Luis Romo

– Daniel Aguirre

– Erick Gutiérrez

– Efraín Álvarez

– Yael Padilla

– Roberto Alvarado

– Cade Cowell

– Santiago Sandoval

– Hugo Camberos

-Teun Wilke

-Armando González

-Alan Pulido