Este sábado 25 de octubre, en el Estadio Akron, tendrá lugar una nueva edición del Clásico Tapatío entre el Club Deportivo Guadalajara y el Atlas. Ambos equipos buscarán una victoria en el duelo correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025, a falta de tres encuentros para el cierre de la fase regular. Los dos buscan acercarse al objetivo de clasificar a la próxima Liguilla.

El Rebaño Sagrado viene de un preocupante tropiezo ante Querétaro, en el que quedó pasar la chance de meterse en puestos de Liguilla directa. Por su parte, Atlas necesita ganar para acceder a puestos de Play-In. Se espera un duelo de mucha intensidad y emociones, por lo que recurrimos a la Inteligencia Artificial para que nos de sus pronósticos sobre el clásico.

Lo curioso es que las dos IA consultadas para este artículo coincidieron en su pronóstico del resultado para el Clásico Tapatío: 2-1 en favor de Chivas. En ambos casos, pesó la situación actual de los equipos en el Apertura 2025, el historial favorable al Rebaño y el hecho de jugar en el Estadio Akron.

Capturas IA

En cuanto a los goles, GPT marcó a Armando González y Efraín Álvarez como los posibles anotadores rojiblancos, mientras que Uros Djurdjevic podría convertir para Atlas. Por su parte, Gemini también añadió a Roberto Alvarado como otra llave del gol para el Rebaño, además de repetir a la Hormiga.

Los últimos 10 duelos entre Chivas y Atlas