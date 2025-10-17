Tras la vinculación a proceso por abuso sexual infantil, Omar ‘N’, histórico goleador del Rebaño Sagrado, ha comenzado a enfrentar las consecuencias de la denuncia en distintos ámbitos. Su situación legal ha tenido repercusión dentro del club y también para la opinión pública, generando atención mediática desde que se conoció la noticia.

Una de las primeras medidas fue la retirada de su camiseta del Museo de Chivas, un homenaje que destacaba sus récords y su legado como máximo anotador del club. Sin embargo, esta no ha sido la única acción que refleja la distancia que buscan tomar ciertas entidades con el exdelantero.

Lorena Ochoa fue nombrada como Embajadora del Mundial 2026 (Imago7)

Recientemente, la exgolfista mexicana Lorena Ochoa fue designada como embajadora de Guadalajara para la Copa del Mundo del próximo año. El gobierno de Jalisco le otorgó ese rol a una de las atletas más respetadas del país, a pesar de que Omar Bravo era inicialmente uno de los candidatos para ese cargo.

Durante la presentación del nombramiento, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, junto con Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, e Ivar Sisniega, presidente de la FMF, destacaron la trayectoria de Ochoa y la importancia de contar con una figura que represente positivamente a Guadalajara. La decisión marca un nuevo capítulo en la manera en que las autoridades y las propias Chivas manejan la situación tras la denuncia contra el exdelantero.

Chivas se despega de la figura de Omar Bravo

El retiro de sus homenajes en el museo ha generado opiniones divididas entre la afición de Chivas. Hay quienes creen que el Guadalajara lo está considerando culpable antes que la propia justicia, mientras que otro sector ve correcto que la institución tome distancia tras las graves acusaciones.