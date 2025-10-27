El excapitán del Club Deportivo Guadalajara, Ramón Morales, fue cuestionado por los medios de comunicación sobre lo que está viviendo su excompañero, Omar “N”, pero prefirió no opinar mucho debido a que es un problema delicado.

“No, no tengo nada qué decir. Digo, es una tristeza, al final, lo que digo, es un ser humano, ojo, estoy hablando que es un ser humano y como todo, va a llevar lo que tenga que hacer, aceptar lo que tenga que aceptar, es lo que puedo decir”, dijo durante la presentación de embajadores de la sede de Guadalajara para la próxima Copa del Mundo.

Cabe mencionar que el máximo goleador del Rebaño Sagrado pasa por un proceso ante la ley que lo mantiene tras las rejas desde principios del mes de octubre.

Ramón Morales prefirió hablar solo de buenas noticias

Ramón Morales prefirió enfocarse en el gran momento de nuestras Chivas, donde Armando ‘Hormiga’ González se ha convertido en el delatero estrella de Gabriel Milito, por encima de figuras como Javier ‘Chicharito’ Hernández y Alan Pulido.

“Armando va bien, es de momento, a veces de veterano te llega y de joven, también, hay que ayudarlo en esta estabilidad. Debe de estar consciente, espero que siga así, que siga bien”, finalizó.